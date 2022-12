Nieuwe WK-bal in het spel: kleurrijke bal maakt vanaf vanavond plaats voor dit exemplaar

Schrik niet als je vanavond een andere bal ziet rollen dan in alle 60 vorige WK-matchen in Qatar.



De FIFA vervangt de kleurrijke bal door een nieuwe bal waar een symboliek achter schuilgaat.

De bal heet "Al Hilm", wat "de droom" betekent in het Arabisch. De 4 overgebleven landen streven allemaal dezelfde droom na: wereldkampioen worden.

De nieuwe WK-bal, die ook de finale-bal is, heeft een gouden basisontwerp en een driehoekig patroon. Dat patroon verwijst naar het woestijnlandschap rond Doha.



Bij het in elkaar knutselen van de bal werden lijm en inkt op waterbasis gebruikt om de duurzaamheid in de verf te zetten.