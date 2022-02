Scorende Lukaku helpt Chelsea aan complete prijzenkast met wereldtitel voor clubs

"We've won it all."



De checklist van Chelsea is compleet. Na Juventus, Ajax, Barcelona, Bayern en Manchester United is het de zesde Europese club die elke mogelijke trofee in de prijzenkast heeft staan.

Dat verliep evenwel niet zonder slag of stoot. Pas kort voor het uur had Romelu Lukaku de Champions League-winnaar op voorsprong gebracht met een rake kopbal. Tien minuten later zette het Braziliaanse Palmeiras - luid aangemoedigd door heel wat fans - de bordjes weer op gelijke hoogte vanop elfmeter.

Chelsea slaagde er niet meer in om het verschil te maken in de reguliere speeltijd. In Abu Dhabi moesten verlengingen de beslissing brengen.

Heel diep in de tweede helft van die extra tijd kreeg ook Chelsea een strafschop. Kai Havertz hield het hoofd koel en bezorgde de Engelsen de officieuze wereldtitel voor clubteams.

Zo wordt ook de prijzenkast van Romelu Lukaku weer wat aangespekt.

Chelsea is de achtste Europese winnaar op rij van het WK voor clubs. De laatste ploeg van buiten Europa die de prijs won, was Corinthians uit Brazilië in 2012. Zij versloegen in de finale toen...Chelsea.