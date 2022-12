FIFA-baas Infantino is duidelijk: "Dit was het beste WK ooit en een succes op alle vlakken"

"Er zijn 62 wedstrijden gespeeld zonder noemenswaardige incidenten en geen enkel team heeft al zijn wedstrijden gewonnen. De wedstrijden waren vaak erg competitief. Het is duidelijk dat er iets aan het veranderen is in het voetbal."

"We zijn met de FIFA vol lof over dit toernooi", aldus Infantino. "Dit was het beste WK ooit en een succes op alle vlakken. Er kwamen 3.27 miljoen mensen kijken, dat is nu al meer dan de vorige editie en er moeten nog twee wedstrijden worden afgewerkt. Er heerste een internationale en vrolijke sfeer."

Met een uur vertraging wandelde Gianni Infantino de perszaal binnen. Alvorens enkele vragen te beantwoorden, kwam de FIFA-baas met een statement over het WK in Qatar.

Na de monoloog werd Infantino opnieuw aan de tand gevoeld over het verbod op politieke statements en de dodelijke slachtoffers die vielen bij het bouwen van de stadions.

"FIFA is een organisatie die meer dan 200 landen vertegenwoordigt", aldus Infantino. "Dat zijn veel verschillende culturen en verschillende visies. De FIFA moet dus met iedereen rekening houden."



"Het verbieden van de One Love-armband had te maken met respect. Je moet alle landen en hun fans respecteren. Wij verdedigen weldegelijk mensenrechten en waarden. Fans wereldwijd willen gewoon genieten van het voetbal en hun problemen even vergeten. Dat is wat wij willen aanbieden."

De FIFA rapporteerde eerder al dat er 4 gastarbeiders stierven bij het bouwen van de stadions. Andere bronnen hebben het over veel grotere getallen.

"Elk overlijden is er één te veel. 4 mensen zijn gestorven tijdens het bouwen van de stadions. We moeten precies zijn over die cijfers en over hoe we die weergeven. We hebben alle voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid te vrijwaren van alle werkers en dat blijven we ook doen", klonk het resoluut.