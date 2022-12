Ook skicrosser Xander Vercammen moest stoppen uit geldnood: "Beloftes werden niet nagekomen"

Het Belgisch wintersportlandschap is verdeeld. De successen van pakweg Hanne Desmet, Evy Poppe of Bart Swings staan in schril contrast met de financiële problemen in andere sporttakken.

Het Belgische bobsleeteam zag dit jaar zijn geldschieters wegvallen en is op sterven na dood. Geen alleenstaand geval, want ook Xander Vercammen (23), getalenteerd skicrosser, moest dit seizoen zijn carrière beëindigen. "Het was financieel gewoon niet meer te doen, dus heb ik besloten om te stoppen", vertelt hij.

In 2016 won Vercammen nog zilver op de Jeugdolympiade, een grote toekomst leek voor hem in het verschiet te liggen. Maar begin dit jaar greep hij net naast een ticket voor de Spelen in Peking - het zou het begin van het einde betekenen.

"Ik behaalde vorig jaar wat mindere resultaten in de Wereldbeker, maar ik was er wel een van de jongere skiërs. De top 32 scoort punten in de Wereldbekerstand, maar met 60 skiërs aan de start was dat niet evident. Kleine foutjes werden zwaar afgestraft - ik werd vaak 33e of 34e - en greep uiteindelijk naast de Spelen."