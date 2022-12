Pionier Elfje Willemsen over Belgisch bobsleedebacle: "Winterspelen 2018 waren het kantelpunt"

"Zag het aankomen dat dit project zou doodbloeden"

De Belgian Bullets maken voor het eerst in 15 jaar geen deel meer uit van de Wereldbeker bobslee. Het is de kroniek van een aangekondigd einde, want na de magere resultaten van de voorbije jaren zijn alle geldschieters van het eens zo prestigieuze project afgehaakt - fataal in een peperdure sport als het bobsleeën.

Dat ik nu coach ben in Canada is een teken dat onze knowhow en ervaring internationaal gewaardeerd wordt

Willemsen brak als stuurvrouw van de Belgische tweevrouwsbob door tot de wereldtop. Ze heeft dan ook vooral positieve herinneringen. "We zijn in 2007 gestart als absolute beginnelingen, we wisten amper wat een bobslee was. Maar daarna zijn we stap voor stap doorgegroeid tot de top."



Met remster Hanna Mariën eindigde ze zesde op de Spelen van 2014, met Annelies Holthof een jaar later was ze 2 keer tweede in de Wereldbeker.

"Dat ik nu een job in Canada heb kunnen krijgen (ze is er stuurcoach van de nationale teams, red.), is een teken dat onze knowhow en ervaring internationaal gewaardeerd wordt. Wij hebben al die jaren ons hart gestoken in de sport, ik heb het er dan ook wel moeilijk mee gehad om de voorbije jaren het schip te zien zinken. Heel jammer."

