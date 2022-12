Belgian Bullets betalen alles uit eigen zak met bobslee uit 2015: "Zou zonde zijn om kennis weg te gooien"

Voor het eerst in 15 jaar staan de Belgian Bullets niet op de deelnemerlijst van de Wereldbeker.

De financiële steun van het BOIC en Sport Vlaanderen is sinds dit jaar weggevallen, waardoor Belgian Bullets Kelly Van Petegem en Charlotte De Swaef het financiële plaatje zelf proberen rond te krijgen.

"Ik heb de hele zomer gewerkt en sponsors gezocht om genoeg budget te hebben. Ik denk dat we daarmee voortkunnen voor de rest van het seizoen", zegt Van Petegem.

Twee weken geleden trokken ze met een slee van 2008 (!) naar een wedstrijd in Lillehammer. "Dat is een slee die de federatie ons ter beschikking had gesteld", legt coach An Vannieuwenhuyse in De Tribune uit.

"Een behoorlijk oude slee dus, die een tijdje in iemands tuin heeft gestaan. Maar dankzij de goede prestatie heeft de federatie voor een beter alternatief gezorgd: een slee uit 2015."

Van Petegem en De Swaef betalen alles uit eigen zak. Ook het loon van coach An

Vannieuwenhuyse?



“Alle coaching van afgelopen zomer heb ik als vriendendienst gedaan, omdat ik wil dat het project niet stilvalt na mij", zegt Vannieuwenhuyse, die na vorig seizoen stopte.

"We hebben 15 jaar lang Belgische bobsleevrouwen gehad, we zijn 4 keer naar de Spelen geweest. Het zou zonde zijn om de aanwezige kennis en ervaring verloren te laten gaan."