Frank Raes in extra WK-podcast: "Waarom niet Jacky Mathijssen als interim-bondscoach?"

Frank Raes zag in zijn tijd als voetbaljournalist heel wat bondscoaches komen en gaan. "Maar ik heb geen idee wat er nu in de hoofden van de voetbalbond speelt."

"Voor mij mag het opnieuw een Belg worden, ook al omdat er nog nooit een buitenlandse coach wereldkampioen is geworden."

"Het lijkt mij wel dat er eerst een technisch directeur gezocht moet worden (Martinez combineerde beide functies, red). Die moet dan uiteindelijk de bondscoach aantrekken."

Volgens Frank Raes wordt die zoektocht "gene kattenpis". "De TD's lopen volgens mij niet dik gezaaid. Ze kunnen Chris Van Puyvelde misschien terughalen uit Marokko, maar die zal duur zijn."

"Ik denk dat ze best hun tijd nemen om iemand te zoeken, ook een bondscoach. Alleen is er in maart al een wedstrijd in de EK-voorronde. Misschien kan Jacky Mathijssen, de bondscoach van de beloften, even interim-bondscoach worden? Dat is iemand met veel ervaring, een vriendelijke man ook."