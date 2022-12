Renaat Schotte: "Davide Rebellin fluisterde bijna in interviews"

Sport is relatief. Als Italofiel sneed het overlijden van Davide Rebellin wielercommentator Renaat Schotte recht door het hart. In De Tribune sprak Schotte met respect over de man wiens passie hem fataal werd op zijn 51e.

Davide Rebellin zal eeuwig wielrenner zijn. Hij werd op 30 november aangereden door een vrachtwagen tijdens een trainingstocht in Italië en keerde nooit meer terug naar huis. De enige troost voor zijn nabestaanden: Davide Rebellin overleed terwijl hij bezig was met zijn grote passie. "Rebellin lag nog tot 31 december onder contract als renner (bij Work Service Vitalcare Vega), terwijl hij er niet meer is. Iemand met een eeuwige liefde voor de fiets, die zo tot zijn einde komt, dat is extra dramatisch." "Ik was niet goed van zijn dood", vertelt Renaat Schotte. "Hij is een van die renners die als een rode draad door mijn carrière als wielerreporter loopt." "In de eerste Giro die ik volgde, won hij een rit en pakte hij de roze trui. Het is vreemd dat hij er nu niet meer is."

Kind van zijn tijd?

Wie tot zijn 51e profrenner kan zijn, is maniakaal bezig met zijn sport. Davide Rebellin dronk nooit koffie, alcohol of Coca-Cola en weerde suiker uit zijn dieet. Hij was veganist en probeerde 11u per nacht te slapen. De slinger sloeg ook door. Tijdens de Spelen in 2008 veroverde hij zilver, maar later bleek hij positief op Cera (een epo-variant).

"Ik denk dat hij een kind van zijn tijd was", kijkt Renaat Schotte terug op dat duistere hoofdstuk. "Maar gezien zijn passie en onmiskenbaar talent, was hij wel zeker een toprenner. Anders kan je niet op dat niveau blijven fietsen."

Gezien zijn passie en onmiskenbaar talent, was hij zeker een toprenner. Renaat Schotte

Zijn gouden jaar was 2004. Op zijn 33e won hij in dezelfde week de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik Bastenaken-Luik, maar een sterrenstatus was niets voor Davide Rebellin.

"Hij was een heel rustige kerel", herinnert Schotte zich uit de interviews die hij afnam van de Italiaan. "Nooit zei hij een woord te veel of te luid. Rebellin was iemand die bijna fluisterde tijdens interviews."

De Italiaan, die voor zijn wielercarrière overwoog om priester te worden, zou normaal woensdag worden begraven. Die datum zou worden uitgesteld omdat het onderzoek naar zijn dood nog loopt.

