Tweevoudig olympiër Jasper Aerents (29) hangt zwembroek aan de haak: "Zonder jullie in de dieptes, geen hoogtes"

Aerents hield het bij een korte afscheidsboodschap. "Ik zet een punt achter mijn sportieve carrière. Bedankt aan iedereen die mij gesteund heeft tijdens dit deel van mijn leven."



"Zonder jullie in de dieptes, geen hoogtes. Ik ben dankbaar voor een fantastische tijd, waarvan het einde pijnlijk en mooi tegelijk is."



Aerents nam 2 keer deel aan de Olympische Spelen, in 2012 in Londen en 4 jaar later in Rio de Janeiro. De vrijeslagspecialist haalde er met de aflossingsploeg 4x100m vrij respectievelijk een 8e en 6e plaats. Individueel raakte hij niet door de reeksen (22e op 50m vrij in Londen, 39e op 100m vrij in Rio).



Met het estafetteteam haalde hij 4 bronzen medailles op Europese kampioenschappen: 3 op het EK kortebaan met de 4x50m vrij (2011, 2012 en 2013) en een op het EK langebaan (2016) op de 4x100m vrij.