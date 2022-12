Joos en Vandenbempt overschouwen kwartfinales: "Van Gaal heeft betere Messi al eens uit match gehouden"

"Ik verbaas me er over dat iedereen er vanuit gaat dat Engeland zal sneuvelen tegen Frankrijk. Ja, Engeland begon slecht tegen Senegal. Maar heb je gezien hoe slecht Frankrijk begon tegen Polen?"

Joos: "Ik wil het toch nog zien. Van Gaal heeft al eens een veel betere versie van Messi helemaal uit de match gehouden in de halve finales op het WK in Brazilië."

Vandenbempt: "Op papier is Frankrijk - Engeland de grootste affiche, maar toch kijk ik het meeste uit naar Argentinië - Nederland. Gaat Louis van Gaal er in slagen om Messi uit het toernooi duwen? Ik denk het niet, maar toch."

"Tchouameni en Rabiot blijven overeind. Mbappé is straffer dan verwacht en Griezmann neemt de rol over van Pogba voor de nationale ploeg."

"De Fransen hebben me tot nu verrast, want voor het toernooi dacht ik dat ze geen wereldkampioen konden worden door hun lange lijst aan geblesseerden."

"Ik kijk enorm uit naar het duel tussen Mbappé en Walker. Walker is de speler die het meest van iedereen zijn naam gestolen heeft. Ik denk dat het een duel in evenwicht wordt."

Kan Marokko nog eens stunten?

Messi of Van Gaal? De winnaar van dat duel ontmoet Brazilië of Kroatië. Al verwacht Peter Vandenbempt niet zoveel van die strijd. "Kroatië is me toch wat tegengevallen."

Joos: "Maar daar heb je wel het duel tussen de Braziliaanse aanvalskracht tegen Gvardiol. Als hij nog een keer goed speelt, dan zet ik hem in het rijtje met Musiala, Mbappé en Bellingham. Zelfs voor Bellingham, in de top drie, want de Brit speelde ook twee mindere duels op het WK"