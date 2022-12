Mudfest op Wereldbeker in Dublin: "Véél meer modderstroken dan dat we dit jaar al hebben gezien"

In Overijse moesten de renners wel al in de modder ploeteren, maar in Dublin ligt het parcours nog wat vettiger. "Er zullen veel meer modderstroken zijn dan dat we dit jaar al gezien hebben", zegt organisator Chris Mannaerts.

"De ondergrond is vergelijkbaar met Overijse, een zompige leemgrond. Alleen de

hellingsgraad is minder zwaar. Het zal dus een lichter parcours zijn dan Overijse, Gavere of Namen."

"Je kan het parcours misschien het best vergelijken met Waterloo, zeker in natte omstandigheden."