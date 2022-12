Neymar wil niet zweven na verwennerij tegen Zuid-Korea: "Onze gedachten zijn bij Pelé"

Met een treffer vanop de strafschopstip had Neymar zijn aandeel in de 4-1 zege. Bovendien maakte hij zijn eerste goal op Qatarese bodem en werd zo pas de derde Braziliaan ooit die kon scoren op drie verschillende WK's.

Ronaldo en Pelé gingen hem voor. Die laatste ligt momenteel in het ziekenhuis en Neymar en co eerden de 82-jarige voetballegende na afloop met een spandoek.

"Het gaat niet goed met hem en onze gedachten zijn bij hem", legde Neymar uit. "Wij wensen hem het allerbeste toe en spelen voor hem. We hopen dat hij samen met ons tevreden kan zijn."

De grote droom van Neymar is de wereldtitel, zo herhaalde hij na het laatste fluitsignaal. "We dromen van de titel op dit WK. We hebben nog drie wedstrijden te gaan. We zijn heel goed voorbereid en mentaal helemaal gefocust."

Komende vrijdag wacht in de kwartfinale met vicewereldkampioen Kroatië de volgende tegenstander.