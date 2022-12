Wervelend Brazilië swingt met 4-1 voorbij Zuid-Korea naar kwartfinale

Brazilië - Zuid-Korea in een notendop:

Brazilië overklast Zuid-Korea met samabavoetbal

Een ware demonstratie met onvervalst sambavoetbal. Aan de rust hadden de Goddelijke Kanaries hun ticket voor de kwartfinales al op zak. De Braziliaanse supporters maakten er vanaf de aftrap een feest van in de tribunes en de Seleção volgde al snel dat voorbeeld op het veld.



Na amper zes minuten gaf Raphinha het startschot voor het doelpuntenfestival. Neymar kon niet besluiten op zijn lage voorzet, Vinicius deed dat wél met een knap overhoeks schot. Nog voor het openingskwartier om was, stond het al 2-0. Jung Woo-Young trapte Richarlison ongelukkig aan in de zestien en Neymar maakte vanaf de penaltystip zijn eerste van dit WK.



Zuid-Korea wou zich niet zomaar naar de slachtbank laten voeren. Hwang Hee-Chan gaf wat tegengas met een knap afstandsschot, Alisson kon de bal nog net over de lat duwen. Op het halfuur toonde Brazilië nog eens zijn klasse met een aanval om duimen en vingers bij af te likken. Thiago Silva gaf met een bloedmooie doorsteekpass het laatste tikje, Richarlison rondde het even feilloos af.



Hwang Hee-Chan bleef de enige Zuid-Koreaan die de Brazilianen pijn kon doen. Hij zette Militao knap in de wind, maar mikte dan vanuit een scherpe hoek pal op Alisson. Meer dan een technische storing in de Braziliaanse show was het niet. Enkele minuten later lifte Vinicius de bal prachtig tot bij Paqueta en die knalde de 4-0 in één tijd binnen.



Nog voor de rust stonden er ei zo na forfaitcijfers op het scorebord. Paqueta kwam dicht bij zijn tweede, maar Kim Seung-Gyu lag in de weg. Ook Richarlison kreeg nog een open boulevard op weg naar de 5-0, weer stak de Zuid-Koreaanse doelman er een stokje voor.