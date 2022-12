Xhaka clasht met Servische selectie: een politiek verhaal, dat zich herhaalt

Het was niet het enige incident. Daarvoor was de Servische bank al eens woedend rechtgesprongen en ook toen was Xhaka kop van Jut. Op de televisiebeelden was niet meteen te zien waarom, maar op foto's zie je hoe Xhaka zich tot de bank richt en naar zijn geslachtsdeel grijpt.

Net daarvoor had verdediger Milenkovic ook al een harde duw uitgedeeld aan Xhaka, die al briesend ook nog bijna met Mitrovic in de clinch ging. Meerdere ploegmaats moesten op Xhaka inpraten.

De geschiedenis herhaalt zich

Flashback naar het WK in Rusland in 2018. Ook toen speelden Servië en Zwitserland tegen elkaar in de groepsfase. Zwitserland won met 1-2 dankzij goals van Xhaka en Xherdan Shaqiri.

Bekijk de beelden van het opstootje op het einde van de match

Post op Instagram

Na de wedstrijd gaf Xhaka toe dat de spanning hoog was opgelopen. "Je kan aan mijn stem horen dat ik hees ben. Dit was een wedstrijd met veel emoties, zo is voetbal. Het is allemaal fair verlopen. Nu willen we focussen op het voetbal', zei de middenvelder van Arsenal.

Een soortgelijk geluid was te horen bij de Servische bondscoach Dragan Stojkovic na de wedstrijd. "Soms loopt de spanning op en worden er misschien wat onaardige dingen gezegd die tot bepaald gedrag kunnen leiden. Maar het is niets bijzonders, het is normaal voor dit soort wedstrijden."



Toch is de Servische pers nog niet uitgeschreven over Xhaka. De middenvelder postte op Instagram na de wedstrijd een foto van zichzelf met ploegmaat Ardon Jashari. Hij draagt ook het shirt van Jashari.

Geen toeval volgens sommige Servische media. Jashari deelt zijn achternaam met Adem Jashari, de oprichter van het Kosovo Liberation Army, een militie die tegen Servië vocht in de jaren 90.

De Zwitserse ploegmaats van Xhaka waren het slimst. Onmiddellijk na de match gingen ze ostentatief rond Xhaka de zege vieren in een kring. Zo onttrokken ze Xhaka aan het oog van de Servische spelers en waren ze zeker dat Xhaka zelf niet verder kon provoceren.