Het WK van de verrassingen! Record sensationele uitslagen wordt gebroken in Qatar

Welke uitslag heeft u tijdens de groepsfase van het WK het meeste verbaasd? Keuze genoeg, want wie alles heeft gezien, heeft wel een paar keer met open mond naar zijn scherm kunnen staren. Volgens een databedrijf is zelfs het record aan verrassende uitslagen in de groepsfase gesneuveld. Kameroen deed als laatste land zijn duit in het zakje vrijdagavond met een zege tegen Brazilië.