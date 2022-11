BEKIJK: Zwitser Breel Embolo excuseert zich na doelpunt tegen geboorteland Kameroen

Embolo werd in 1997 geboren in Yaoundé, de hoofdstad van Kameroen. Nadat zijn ouders uit mekaar waren gegaan, streek Embolo 5 jaar later in Frankrijk neer. Daar ontmoette de mama van Embolo een Zwitserse man, waar de Embolo's mee naar Bazel verhuisden.

In Zwitserland begon de voetbalcarrière van Embolo bij Bazel, waarna het via avonturen in de Bundesliga bij Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach naar het AS Monaco van Philippe Clement ging.

In 2015 werd Embolo ook Zwitsers international. Hij verzamelde ondertussen 60 caps en scoorde daarin 13 keer. Zijn doelpunt op het WK is zijn tweede op een groot toernooi. Eerder trof hij ook raak tegen Wales op Euro 2020.

Na zijn doelpunt vandaag tegen Kameroen vierde Embolo niet. Meer nog: hij leek zelfs zijn excuses aan te bieden omdat hij uiteraard nog altijd fel gebonden is aan het Afrikaanse land.