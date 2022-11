Zwitserland zet WK-ambities kracht bij tegen Kameroen in zware groep G

clock 90+7'

tweede helft, minuut 97. Einde. Zwitserland pakt de eerste drie punten in groep G. De eerste helft was voor Kameroen, dat niet tot scoren kwam. Murat Yakin moet wat gezegd hebben in de rust, want na nog geen vijf minuten klom Zwitserland via Embolo op voorsprong. Die leek zich te excuseren tegenover zijn geboorteland, dat daarna amper nog tot kansen kwam. .