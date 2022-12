Zwitserland beukt zich naar de knock-outfase na opwindende partij tegen Servië

Servië-Zwitserland kort samengevat:

Beste eerste helft van het toernooi?

De opdracht van Servië was duidelijk: enkel met drie punten kon het nog naar de achtste finales van het WK voetbal.

Toch was de beste start voor de Zwitsers, die al in de eerste minuut drie keer op doel schoten. Milinkovic-Savic redde uitstekend op pogingen van Embolo en Xhaka.

Het antwoord van Servië kwam via Zivkovic, die keihard de paal raakte na knap voorbereidend werk van Tadic.

Vijf minuten later legde Shaqiri net als vier jaar geleden het Servische supporterslegioen het zwijgen op. Met zijn linker deponeerde hij de bal in de benedenhoek.

Lang konden de Zwitsers niet genieten van hun voorsprong want in tien minuten tijd draaide de tandem Mitrovic-Vlahovic de situatie helemaal om. Eerst kopte de spits van Fulham heerlijk binnen, waarna die van Juventus prachtig afwerkte in de draai. Het zegegebaar van de onder vuur liggende Vlahovic zei daarna alles. Een last viel van zijn schouders.

De eerste helft was heerlijk, maar een winnaar kreeg die niet. Vlak voor de pauze maakte Embolo er nog 2-2 van na een vlotte Zwitserse combinatie.