Kameroen pakt de scalp van WK-favoriet Brazilië, maar dat volstaat niet voor kwalificatie

Epassy en Ederson voorkomen doelpunten

Brazilië was al zeker van zijn plekje in de 1/8e finales en dus liet bondscoach Tite enkele sterkhouders rusten. Van de ploeg die begon tegen Zwitserland bleven enkel Militao en Fred staan. Een kans voor de invallers om zich te bewijzen en dat had vooral Antonty goed begrepen. Zijn flitsende acties bezorgden Kameroen meteen problemen.



Toch was het een kwartier wachten op de eerste kans voor de Brazilianen. Fred schilderde de bal perfect op het hoofd van Martinelli en die dwong Epassy tot een bijzonder knappe redding. Aan de overkant moest ook Ederson ingrijpen bij een zeldzame prik van Kameroen. De doelman kon een voorzet van Tolo nog net voor de neus van Ngalameu wegboksen.



Kort voor de rust kwamen beide ploegen nog dicht bij de openingsgoal. Martinelli nam Epassy nog eens onder vuur, maar weer tikte de doelman de bal over de lat. Ederson pakte op zijn beurt uit met een prima parade op een overhoekse kopbal van Mbeumo.