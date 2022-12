Penaltyheld Szczesny verliest weddenschap tegen Messi: "Ik ga hem niet betalen, hij heeft geld genoeg"

Het was een veelbesproken fase. Na licht contact tussen de Poolse doelman Szczesny en Messi in de zestien van Polen, claimde de Argentijnen een penaltyfout.

Al snel riep de VAR scheidsrechter Makkelie naar het scherm om de fase nog eens te bekijken. Doelman Szczesny was echter zo zeker van het feit dat de Nederlander geen penalty ging fluiten, dat hij een weddenschap voor afsloot met Messi.

"Ik wed voor 100 euro dat hij de penalty niet geeft.”

Geen slimme zet, want Makkelie wees wel degelijk naar de stip. De doelman was echter niet uit zijn lood geslagen, want de Pool had een knappe redding in huis om de strafschop van Messi te stoppen.

Na de wedstrijd kwam Szczesny nog eens terug op het voorval.

"Ja, ik heb een weddenschap verloren van Messi, ik weet zelfs niet of het legaal is op een WK! Misschien schorsen ze me nu wel, maar dat maakt me allemaal niet uit momenteel. Ik ga Messi trouwens ook niet betalen. Hij zal niet malen om 100 euro. Hij heeft genoeg geld!"