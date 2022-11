Argentinië is ondanks penaltymisser Messi groepswinnaar, ook Polen naar 1/8e finales

Polen-Argentinië kort samengevat:

Messi laat de 0-1 liggen vanaf de stip

De Argentijnen domineerden de hele eerste helft, maar echt uitgespeelde kansen voetbalden Messi en co. ook niet bij mekaar. Di Maria probeerde het dan maar met een rechtstreekse corner, Szczesny had geen zin in een olympisch doelpunt van zijn ploegmaat bij Juve.

Mac Allister en Alvaraz bezorgen Argentinië zege

Geen doelpunten voor de rust, maar meteen erna was het wel raak. Mac Allister, onzichtbaar in de eerste 45 minuten, stond na amper één minuut al op de juiste plaats om een voorzet van Molina voorbij de Poolse doelman met wat geluk in doel te schuiven.

Het verdiende openingsdoelpunt gaf de Argentijnen toch wat vleugels. De Polen reageerden eerst nog via een gevaarlijke kopbal van Glik, maar daarna was het al donkerblauw wat de klok sloeg.

Eerst miste Mac Allister zijn tweede van de avond, waarna het via Alvarez wel raak was iets na het uur. Hij werd in de zestien goed aangespeeld door zijn leeftijdsgenoot Fernandez en knalde de 0-2 keihard in de kruising.

Messi (op Szczesny), Alvarez (in het zijnet) en invallers Lautaro (voorlangs) en Tagliafico (lobje van de lijn) konden er nog 0-3 van maken, maar deden het niet.

De Polen waren in de slotfase meer bezig met wat nog in Saudi Arabië-Mexico gebeurde. Bij twee keer 0-2 werd naar de gele kaarten gekeken en op basis daarvan zou Polen door gaan naar de achtste finales. Het kwam uiteindelijk niet zover, want Al-Dawsari dompelde de Mexicanen in diepe rouw in de toegevoegde tijd.