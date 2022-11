De meest beladen wedstrijd van het WK: bij VS - Iran gaat het om veel meer dan 3 punten

"Meneer Berhalter, waarom heeft u de Amerikaanse regering niet gevraagd om een oorlogsschip te verplaatsen in de buurt van Iran?" U dacht dat Roberto Martinez de bondscoach was die in Qatar de lastigste vragen kreeg? Guess again. Bovenstaand voorbeeld was maar één van de netelige kwesties die Gregg Berhalter, bondscoach van de VS, gisteren op de officiële persconferentie moest zien te omzeilen. De Amerikaan kreeg ook nog vragen over de inflatie en visumvoorwaarden voorgelegd. Vragenstellers van dienst? Iraanse journalisten op zoek naar giftige quotes. Die wezen kapitein Tyler Adams overigens eerst terecht voor de verkeerde uitspraak van Iran en wilden dan wel eens weten waarom hij de kleuren verdedigt van een land dat zwarten discrimineert. Lekker sfeertje in de perszaal.

Wederzijdse afgunst

Op Twitter is de ontmoeting tussen de VS en Iran nu al tot de "Politico" omgedoopt. Weinig interlands zó (diplomatiek) beladen als deze. Een ticket voor de 1/8e finale ligt voor het grijpen, maar de inzet is nog veel hoger dan dat. Beide landen verkeren al decennialang in een open conflict met elkaar verwikkeld. Sinds een staatsgreep van de CIA haten ze in Iran alles wat Amerikaans is. Omgekeerd geldt hetzelfde. Sportduels zijn vaak een uitgelezen manier om die wederzijdse afgunst nog eens te uiten. In 1998 stonden de rivalen voor het eerst in hun geschiedenis tegenover elkaar op een WK. Media en politici gooiden in aanloop naar de "Hate Game" maandenlang olie op het vuur, maar de bewuste partij draaide zowaar uit op een vredesstatement. Iraanse spelers overhandigden witte rozen aan de Amerikanen. En in plaats van aparte ploegfoto's poseerden de twee elftallen samen. Een historisch beeld in de WK-geschiedenis.

Het historische beeld waarop beide elftallen samen poseren tijdens het WK 1998.

24 jaar - en veel politieke conflicten later - treffen de twee elkaar dus weer onder hoogspanning. Een tweet van de Amerikaanse voetbalbond volstond om de gemoederen op scherp te zetten. Op de visual van de groepsstand waren de religieuze symbolen van de Iraanse vlag weggehaald - als steun voor de onderdrukte vrouwen in het land. Een absolute schande, vonden ze bij Iran. Juristen haalden zelfs het FIFA-wetboek boven en schermden met een potentiële uitsluiting van het WK. Zoveel effect had het spierballengerol uiteraard niet.

Verraders van het volk

Vermoedelijk was het zelfs een afleidingsmanoeuvre. Voor veel Iranezen zijn vanavond immers niet de Verenigde Staten de grote boeman, maar wel de eigen ploeg. Alle redenen zijn voor de machtshebbers goed om de aandacht daarvan af te leiden. In de Islamitische Republiek is het al drie maanden onrustig na de trieste dood van een jonge vrouw door de zedenpolitie. Het bracht een ongeziene protestgolf op gang, die vaak gewelddadig neergeslagen wordt. Wat de rol van de Iranese nationale ploeg is? Wel, in de openingsmatch tegen Engeland werd de selectie wereldwijd geprezen omdat ze als teken van verzet het volkslied niet meezongen. Alleen: tegen Wales fluisterden de spelers wél opnieuw de hymne mee. Volgens The Guardian zwichtten de Iranezen na bedreigingen door overheidsofficials. De arrestatie van de bekende voetballer Voria Ghafuri - die de protesten steunde - was eveneens een verdoken waarschuwing.