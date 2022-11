Engeland staat weer met voeten op de grond: "Contrast met Iran was compleet"

Bij het laatste fluitsignaal klonk er boegeroep uit de tribunes. De Engelse fans waren niet tevreden met het optreden van hun helden én de keuzes van coach Gareth Southgate, die onder anderen Phil Foden op de bank hield.



"Dit was zeker niet onze beste prestatie", stak aanvoerder Harry Kane meteen de hand in de Engelse boezem bij ITV. "Het contrast met Iran was compleet. We hadden maar 2 of 3 kansen en waren niet efficiënt voor doel."



Toch vroeg hij wat clementie: "We speelden tegen een stevig en goed team. Dit is niet het einde van de wereld. Deze clean sheet brengt ons in een goede positie in de groep."



En dat is het goede nieuws: enkel als ze op de slotdag tegen Wales met 4 goals of meer verliezen, liggen ze eruit. Bij winst zijn ze zeker groepswinnaar.

"Een druilerige draw", zo klonk het bij de BBC. "Een zwoegend Engeland miste de kans om zich al te kwalificeren. Het team van Southgate slaagde er niet in om de energie en intensiteit van de VS te evenaren, die zelf nog de volle hoop mogen koesteren op de laatste 16."



"Engeland, met een uitstekende Maguire, maakte totaal geen indruk en speelde met zijn geluk, toen McKennie een makkelijke kans miste en Pulisic op de lat trapte."



"Mount dwong VS-keeper Turner tot een goede save, maar het povere optreden vanavond leek in niets op de aanvallende brio waarmee Iran werd verpletterd. Het lot van Engeland voor de match tegen Wales blijft onbeslist."



"Geen plan aan de bal"

Ex-Engeland-keeper Rob Green was analist op BBC Radio 5 Live. "Harry Maguire was de beste speler bij Engeland voor zijn defensieve ingrepen. Dat zegt genoeg. Het was niet goed." De verdediger van Manchester United krijgt al maanden niets dan kritiek voor zijn spel, maar Southgate houdt aan hem vast en Maguire bedankt voor dat vertrouwen.



Green: "Individueel waren de prestaties niet goed genoeg bij Engeland. In de eerste 5 of 10 minuten leken onze jongens een plan aan de bal te hebben, maar daarna lieten ze dat varen."



"De VS profiteerde en alle credits voor hen, maar het was eigenlijk gewoon niet goed genoeg van Engeland." (lees voort onder tweet)



De schaduwen van de 0-0 tegen Schotland in de tweede partij van Euro 2020 kwamen opzetten The Guardian

"Weg momentum, dit was realitycheck"