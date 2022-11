Engeland geeft niet thuis tegen vinnig VS, dat bal op de lat knalt

Engeland - Verenigde Staten in een notendop:

Pulisic op de lat, Mount op Turner

Vertrouwen genoeg bij Engeland na de klinkende 6-2-overwinning in de eerste groepswedstrijd tegen Iran. De Engelse ploeg eiste dan ook meteen het balbezit op, maar dat leidde amper tot doelgevaar. Eén keer kwam de VS wel met de schrik vrij toen Zimmerman een schot van Kane nog net naast kon deviëren.



De Amerikanen kwamen halfweg de eerste helft beter in de wedstrijd. McKennie werd uit het oog verloren op een voorzet van Weah, maar profiteerde niet. Iets voorbij het halfuur was het wél bijna raak, een schot van Pulisic strandde op de lat.



Pas kort voor de rust stak Engeland nog eens de neus aan het venster. Op aangeven van Shaw mikte Saka van dichtbij in één tijd over en net voor het rustsignaal dwong de tot dan toe onzichtbare Mount doelman Turner nog tot een knappe redding.



Een korte heropleving van de Engelsen, meer was het niet. In de tweede helft waren het toch weer vooral de Amerikanen die dreigend waren. Met een reeks hoekschoppen op een rij zorgden ze rond het uur voor flink wat nervositeit, een sterke Maguire ontzenuwde telkens de situatie voor Engeland.



De Three Lions gaven niet thuis, ook met invallers Grealish, Henderson en Rashford tussen lijnen bleef het allemaal te statisch. Het contrast met de dynamische Amerikanen was groot. Zij veroverden harten, maar wel opnieuw slechts één punt. Het wordt zo nog een spannende strijd op de slotspeeldag in Groep B.