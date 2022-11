Martinez over speelkansen Lukaku: "Ik verwacht niet dat hij al speelt tegen Marokko"

"We wachten de training van vandaag nog af. Het doel was altijd om Lukaku klaar te krijgen voor de 3e wedstrijd en ik denk dat we een paar dagen voorlopen op ons schema. We willen nu niet te veel risico nemen."

Het doel was altijd om Lukaku klaar te stomen voor de derde match. We lopen nu een paar dagen voor op ons schema.

"De groep heeft zich goed hersteld na een veeleisende wedstrijd. Voor mij is er dus geen nood om spelers te vervangen, al heb ik al vaak gezegd dat het voor elke speler belangrijk is om klaar te zijn om in te vallen en een impact te maken."

Strijd om het balbezit en de controle

Martinez gaf al vaak aan dat hij graag met veel balbezit speelt, maar de bondscoach verwacht dat Marokko hetzelfde plan zal hebben.

"Ik denk dat ze de strijd zullen aangaan om het balbezit. Ze hebben een duidelijke filosofie en goede spelers voor 1 tegen 1-situaties. We zullen dus goed moeten verdedigen en hard werken om het balbezit op te eisen."

"We weten dat teams hoog druk zullen zetten en daar zullen we mee moeten om kunnen gaan. Dat deden we in de tweede helft tegen Canada al beter en die progressie moeten we nu doortrekken naar de wedstrijd tegen Marokko."



"Of de stress van de openingsmatch nu is gaan liggen? We hebben intussen ons eerste doelpunt gescoord en onze eerste wedstrijd gewonnen dus dat zorgt voor meer comfort. Al blijft het natuurlijk een WK. We moeten onze ervaring aanspreken om het beter te doen dan tegen Canada", besloot Martinez.