Vanaf nu 3 vrouwen op WK darts: Fallon Sherrock krijgt alsnog uitnodiging

Nog 5 kwalificatiespelers mochten dromen van het WK in Londen (15 december tot 3 januari), maar plots blijven er maar 4 tickets meer over. De PDC legt alsnog een extra ticket opzij voor een vrouw.

Normaal mag alleen de top twee van de Women's Series Order of Merit naar het WK. Dat zijn dit jaar Lisa Ashton en de 18-jarige Beau Graves. Maar de PDC nodigt nu ook de winnares van de Women's World Matchplay uit.

Zo mag Fallon Sherrock toch nog naar het WK. De Britse ex-kapster schreef in 2019 geschiedenis door als eerste vrouw een WK-match te winnen, ze klopte meteen niet één maar twee mannen. Het leverde haar de bijnaam "Queen of the Palace" op.

Om het darts bij de vrouwen nog een extra duwtje in de rug te geven, worden er volgend jaar 24 toernooien georganiseerd op de PDC Women's Series. Voor elk toernooi is er een prijzenpot van 10.000 pond, een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar.