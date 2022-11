FIFA komt met verklaring voor "spookfans", opeens is er plaats voor 46.231 meer toeschouwers

Het opmerkelijke fenomeen begon al bij de openingswedstrijd van Qatar tegen Ecuador. De stadionomroeper riep tijdens de wedstrijd om dat 67.400 fans aanwezig waren in het Al Baty-stadion, terwijl het stadion volgens de FIFA een officiële capaciteit van 60.000 heeft.

Ook bij andere wedstrijden lag het aantal fans hoger dan de officiële capaciteit van het stadion.

Dinsdag komt de FIFA met een verklaring voor dat verschil. Volgens de Wereldvoetbalbond was de capaciteit van de stadions naar beneden afgerond.

Door de nieuwe aantallen passen er 46.231 mensen meer in alle stadions samen. Zo is in het Lusail-stadion plaats voor bijna 89.000 toeschouwers in plaats van de eerder gecommuniceerde 80.000.

Waarom de FIFA eerst een lagere capaciteit communiceerde, is niet meteen duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat de Wereldvoetbalbond niet graag zou toegeven dat de stadions niet uitverkocht raken. Dat was het geval voor de eerste vier duels van het WK.