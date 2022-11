Maar liefst 52 (!) minuten extra tijd: waarom de matchen op dit WK eindeloos lijken te duren

Opvallende vaststelling na de eerste stevige WK-dag: de goals in minuut 99 en 102 waren de twee meest late in de geschiedenis. Nog frappanter: in totaal kwamen er gisteren maar liefst 52 minuten extra tijd bij. Toeval? Zeker niet. Het is allemaal onderdeel van de missie van een oude bekende.

Slecht nieuws voor mensen met een strakke WK-planning. De duels van gisteren toonden aan dat de wedstrijden in Qatar wel eens flink kunnen uitlopen. In Engeland - Iran kwamen er maar liefst 27 minuten bij: veertien in de eerste helft, dertien minuten na rust. En dan tellen we er de extra tijd van de extra tijd nog niet eens bij...

Mehdri Taremi profiteerde door in minuut 103 de meest late WK-goal ooit te scoren, Davy Klaassen greep enkele uren later plaats twee door in minuut 99 raak te schieten tijdens Nederland - Senegal. Waar kwam die extra tijd vandaan? Enerzijds lagen blessures aan de basis, maar het ligt ook aan een ingrijpende koerswijziging bij de richtlijnen voor de arbitrage. FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina voorspelde voor het toernooi al dat wedstrijden lang zouden kunnen uitlopen.

Als je meer effectieve speeltijd wilt, moeten we klaar zijn om meer minuten blessuretijd af te werken. Pierluigi Collina

De voormalige Italiaanse topref wil namelijk een einde maken aan het vele tijdrekken en spelbederf in het voetbal. "Op het WK in Rusland hielden we al nauwgezetter bij hoeveel tijd er moet bijkomen", verklaarde hij in een interview. "Als je meer effectieve speeltijd wilt, moeten we klaar zijn om meer minuten blessuretijd af te werken. Denk maar aan een match met drie doelpunten. Door de vieringen verlies je al snel 5 tot 6 minuten." "Het is de taak van de vierde ref om de in te halen tijd bij te houden en mee te delen aan de hoofdref. Die neemt dan meestal de definitieve beslissing." En zoals steeds bij een groot toernooi volgen de scheidsrechters braafjes de nieuwe richtlijnen. Verwacht dus maar een (letterlijk) lang WK.

Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina

Dit model is de opstap naar de hockeyisering van het voetbal. Filip Joos

"Op termijn is dit model niet houdbaar", meent commentator Stef Wijnants in onze dagelijkse WK-podcast. "Commerciële zenders moeten nog steeds hun reclameboodschappen uitzenden. Zijn we niet eerder op weg om reële speeltijd in te voeren?"

"Dat vrees ik", pikt Filip Joos in. "Dat het de opstap is naar de hockeyisering van het voetbal, waar ik zeer fel tegen ben. Tijdrekken hoort bij de sport door de scheefgetrokken verhouding van de rijke die tegen de arme voetbalt. Dan ben ik er niet tegen dat de arme tijdrekt."

Zo veel extra tijd werden er gisteren officieel bijgeteld* Engeland - Iran: 14 minuten (1e helft) + 13 minuten (2e helft) = 27 minuten

Nederland - Senegal: 4 minuten (1e helft) + 8 minuten (2e helft) = 12 minuten

Wales - VS: 4 minuten (1e helft) + 9 minuten (2e helft) = 13 minuten



*Dit zijn de minuten die op het bord van de vierde ref verschenen, in realiteit werd vaak nog langer gespeeld.