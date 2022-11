De Argentijnen zullen voortaan een keer extra over hun schouder kijken richting de lijnrechter. Tegen Saudi-Arabië scoren Messi en co 4 keer in de eerste helft, maar de ploeg wordt 3 keer teruggefloten voor buitenspel. De tegenstander? Die haalt keer op keer opgelucht adem. Bekijk hier de beelden.