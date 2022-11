Een nieuwe hoofdprijs? Budweiser schenkt WK-winnaar de hele voorraad "verboden" bier

Voor veel dorstige fans kwam het bericht vrijdag als een klap in het gezicht aan. Gastland Qatar dwong de wereldvoetbalbond FIFA om de geplande bierverkoop aan de stadions te annuleren.

Budweiser bleef zo met een gigantische voorraad bier zitten. Een voorraad die niet verloren mag gaan, ongeacht de financiële verliezen. Het Amerikaanse bierbedrijf heeft dan ook aangekondigd dat het al het bier zal doneren aan de winnaar van het WK.

Dat is niet zomaar een troostprijs, want dat bier heeft naar verluidt een waarde van 75 miljoen euro. Een stevig statement van Budweiser, dat het Beglsiche AB Inbev als moederbedrijf heeft.

Hoe dan ook is dit fiasco een financieel drama voor de FIFA, want elke editie betaalt Budweiser tientallen miljoenen om de exclusieve partner te mogen zijn voor de verkoop van bier. De kans is dan ook groot dat Budweiser de FIFA aanklaagt voor contractbreuk.