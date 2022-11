Het WK evolueert mee: 4 moderniseringen op de Wereldbeker in Qatar

De FIFA heeft een aantal nieuwe regels en technologieën ingevoerd voor het WK in Qatar. Maar wat is er nu precies aangepast tegenover vorige Wereldbekers? En misschien belangrijker: welke gevolgen brengt dat met zich mee?

26 in plaats van 23 spelers

Voor deze editie bestaan selecties uit 26 gelukkigen, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Tot 1998 mochten er maar 22 spelers mee, sinds 2002 waren dat er 23. De maatregel van 26 is er gekomen om twee redenen: de abrupte onderbreking van de nationale competities en de coronacrisis, die sneller voor uitvallers zorgt. Vooral de ploegen die een grote spelersvijver hebben om uit te vissen, kunnen hier misschien wel van profiteren. Ook in ons land was er heel wat discussie over die 24e, 25e en 26e speler. Dat zijn spelers die je meestal als joker kunt gebruiken, plaatsjes die je met een uniek profiel kan invullen. Denk bij de Rode Duivels bijvoorbeeld aan Jérémy Doku of Loïs Openda. Noteer wel dat er voor een wedstrijd slechts 23 spelers op het wedstrijdblad mogen staan. Ook op het WK zal Martinez dus voor elke wedstrijddag keuzes moeten maken en jongens naar de tribune moeten sturen.

Martinez koos voor 3 keepers, 6 verdedigers, 9 middenvelders en 8 aanvallers.

5 wissels op maximaal 3 momenten

Deze maatregel valt meteen ook onder het motto 'brede kernen bevoordelen'. Net zoals in de nationale competities mag een ploeg op het WK 5 wissels doorvoeren op maximaal 3 verschillende momenten. Als er in de knock-outfase na 90 minuten geen winnaar uit de bus komt, zal hier in de verlengingen nog een wissel aan toegevoegd worden. Zo kunnen er in theorie tijdens een wedstrijd maar liefst twaalf nieuwe spelers op het veld gezet worden. Dat zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de dynamiek en het spelbeeld van een wedstrijd.

Doku is misschien een interessante wisselspeler om in te brengen.

Vrouwelijke scheidsrechters

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK zullen er vrouwelijke scheidsrechters de wedstrijd leiden. Bij de 36 scheidsrechters die het toernooi in goede banen moeten leiden zijn er 3 vrouwen: Yamashita Yoshimi (Jap), Salima Mukansanga (Rwa) en Stéphanie Frappart (Fra). Daarbovenop zijn er nog 3 vrouwelijke assistent-scheidsrechters: Neuza Back (Bra), Karen Diaz Medina (Mex) en Kathryn Nesbitt (VS). Het is geen toeval dat met Japan, Rwanda, Frankrijk, Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten de verschillende grote federaties binnen de FIFA allemaal vertegenwoordigd zijn.

Stephanie Frappart was in 2019 al scheidsrechter in de finale van het WK voor vrouwen.

Nieuwe semi-automatische offside technologie

De FIFA zal een nieuw semi-automatisch buitenspelsysteem toepassen tijdens het WK. Er zijn 12 camera's die 50 keer per seconde zowel de exacte positie van de spelers als die van de bal opmeten. Bovendien zal er een meetinstrument in de Al Rihla-bal zitten die 500 keer per seconde data stuurt naar de VAR om exact te kunnen bepalen wanneer de bal voor het laatst aangeraakt wordt. Het systeem zal een melding sturen naar de wedstrijdleiding in de videokamer wanneer een speler buitenspel staat. De VAR moet deze beslissing van het systeem dan bevestigen en doorgeven aan de scheidsrechters op het veld. Dit allemaal zou naar verluidt maar enkele seconden in beslag mogen nemen. Gedaan met minutenlang lijntjes trekken dus. Als het systeem goed genoeg werkt, uiteraard.