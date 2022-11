Bedroevende fan-kampen in Qatar onder vuur: "Ik betaalde 3.300 euro, maar blijf hier niet"

Het Rawdat Al Jahhaniya fandorp is er zo eentje. De Britse krant The Guardian trok er heen en zag hoe elke cabine voorzien is van een kleine badkamer, een televisie, een frigo en airco. De fans die er verblijven reageren dan ook overwegend tevreden, ondanks de hoge prijs: zo'n 200 euro per nacht.

Uit de kluiten gewassen festivalcamping

Ook een koppel uit Mexico had zich het verblijf helemaal anders ingebeeld. "Toen we de foto's online zagen, leek het een leuk idee", vertellen ze. "Bij aankomst keerde dat gevoel. De tenten zijn van hard plastic. Door het warme weer is het binnen niet uit te houden. Bovendien is het water bruin, ik poets mijn tanden dan maar met flessenwater."



Ook op Twitter lopen de negatieve reacties binnen. "De gasten checken hier in zonder te weten dat je zonder polsbandje geen drinkwater kan krijgen, maar niemand weet waar je zo'n bandje kan halen", schrijft een vrouw. "Het is hier 30 graden, de dichtstbijzijnde winkel is een uur wandelen."