"Een boycot haalde nog nooit iets uit en het WK afpakken was financieel drama voor FIFA"

Het WK voetbal in Qatar is officieel van start gegaan, maar toch zullen heel wat voetballiefhebbers de komende weken met gemengde gevoelens toekijken. Ook bij de analisten in Villa Sporza knaagt het.

Hoe kijk je als voetbaldier de komende weken naar het WK in Qatar? Het is een vraagstuk waar ook de gasten bij Villa Sporza al maandenlang mee worstelen. "Qatar dacht altijd dat het zich profileerde als het 'leuke, kleine landje dat vooral voor iedereen wil goed doen'. Zo was het de grootste donateur na de aardbeving in Nepal", weet journalist Hans Vandeweghe. "Maar nu is er ineens al die kritiek. Daar zijn de Qatarezen toch door van hun stoel gevallen. Dat hebben ze zich pas heel laat gerealiseerd." Ook in de rest van de wereld hebben ze zich pas iets te laat gerealiseerd dat een WK in Qatar, waar mensenrechten dagelijks met de voeten worden getreden, misschien toch geen goed idee is. Vandeweghe: "Ze hadden het WK kunnen afpakken, maar de FIFA werkt nu al met zware verliezen. Als je dan wegtrekt uit Qatar kom je zeker in ongelooflijk zwaar weer. Infantino wil over 4 jaar ook herkozen worden, dus hij heeft de steun van al die kleine landen nodig." Een boycot dan? "Dat heeft nog nooit geholpen, ook niet bij de Olympische Spelen."

"Voel me pas hypocriet als we hier niet over spreken"