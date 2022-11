Julian Alaphilippe: "Ronde van Vlaanderen wordt mijn grootste doel in het voorjaar"

Julian Alaphilippe heeft niet zijn beste seizoen achter de rug. In een video van zijn ploeg Quick Step - Alpha Vinyl (volgend jaar Soudal - Quick Step) blikt de 30-jarige Fransman achteruit, maar vooral vooruit.

"Ik ben sneller dan normaal aan mijn seizoensvoorbereiding begonnen. Ik kom uit een moeilijk jaar. Hopelijk ken ik komend seizoen wat minder pech", vertelt Alaphilippe, die uitviel door ziekte en tuimelpertes.

"Ik doe er nu alles aan om weer op topniveau te koersen. In de Ronde van Vlaanderen wil ik 100 procent zijn. Die koers ligt me, het wordt mijn grootste doel in het voorjaar."

Alaphilippe stond al twee keer aan de start van Vlaanderens Mooiste. Twee jaar geleden viel hij letterlijk weg uit de koers, nadat hij op een motor geknald was. Alaphilippe reed in de aanval met Van Aert en Van der Poel.

Vorig jaar finishte Alaphilippe als 42e in Oudenaarde. Ploegmaat Kasper Asgreen won de koers.

