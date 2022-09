Julian Alaphilippe "enorm blij" met troonopvolger: "Ik gunde het niemand meer dan Evenepoel"

Na twee jaar in de regenboogtrui zal Julian Alaphilippe volgend seizoen opnieuw in de blauwe kleuren van Quick Step-Alpha Vinyl te zien zijn. De wereldtitel blijft door Remco Evenepoel wel in de ploeg. "Als er dan toch geen Fransman kon winnen, gunde ik het niemand meer dan Remco", vertelde Alaphilippe.