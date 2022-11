Barcelona-Manchester United is grootste kraker in tussenronde Europa League

Barcelona-Manchester United heeft een onmiskenbaar Champions League-geurtje, maar beide teams in heropbouw komen elkaar nu voor het eerst in meer dan 30 jaar in een andere Europese beker tegen.



De laatste ontmoeting tussen beide topclubs dateert van 2019, toen Barcelona (toen nog met Messi) in de CL-kwartfinales de vloer aanveegde met United (1-0 en 3-0).

De andere grote namen bleven grotendeels uit elkaars vaarwater. Ajax loot met Union Berlijn de nummer 2 uit de groep van het Belgische Union, dat als groepswinnaar deze tussenfase mag overslaan.



Philippe Clement mag met zijn Monaco naar Leverkusen, de nummer 3 uit de groep van Club Brugge, terwijl Juventus aan Nantes wordt gepaard. Sevilla, recordhouder qua eindzeges in de Europa League, krijgt met PSV een serieuze test voorgeschoteld.