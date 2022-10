Union tegen Barcelona of Atletico in volgende ronde Europa League: "Dat zijn geweldige teams"

Ook tegen Malmö beleefde Union weer een perfecte avond in Europa. Het won met 0-2, al had Bart Nieuwkoop er gerust 0-3 kunnen van maken in de 2e helft.

"Het was een lekker balletje van Guillaume (François). Ik wou op dezelfde manier scoren als tegen Club Brugge zondag, maar deze keer pakte de doelman de bal", verdedigt Nieuwkoop zichzelf.

Hoe slaagt Union erin om er elke match weer te staan, zowel in de Europa League als in de Jupiler Pro League?

"Na de match tegen Club hebben we het kopje leeggemaakt", zegt Nieuwkoop. "We recupereren goed en kunnen elke match 90 procent gas geven."

De nummers 3 uit de Champions League spelen een tussenronde en kunnen bij winst uitkomen tegen Union in de 1/8e finales. Union-Barcelona of Union-Atletico is dan mogelijk.

"Barcelona en Atletico zijn geweldige teams die in de Europea League spelen net als Union. Het is fantastisch om daar tussen te staan", besluit Nieuwkoop.