Club Brugge ontmoet Benfica in 1/8e finales van de Champions League, PSG treft Bayern

PSG - Bayern München. Dat betekent dat PSG het in een kraker opneemt tegen Bayern München. Samen met Liverpool - Real Madrid wel de blikvanger in de 1/8e finale.

Inter - Porto. Romelu Lukaku moet Porto, de groepswinnaar uit de poule van Club Brugge, uitschakelen in de 1/8e finales.

Dortmund - Chelsea. Borussia Dortmund krijgt Chelsea op zijn bord.

Eintracht Frankfurt - Napoli. Eintracht Frankfurt komt in de 1/8e finales uit tegen de Italiaanse leider, Napoli.

AC Milan - Tottenham. De Belgen van AC Milan komen uit tegen Tottenham. Een haalbare loting voor Charles De Ketelaere en Divock Origi.

Liverpool - Real Madrid. Een stevige affiche in de 1/8e finales. Liverpool neemt het op tegen titelverdediger Real Madrid.

Club Brugge - Benfica. Club Brugge loot Benfica. Het was voor veel fans de gedroomde loting en ze komen uit tegen de Portugezen.

RB Leipzig - Manchester City. RB Leipzig komt als eerste uit de potten tevoorschijn. Ze nemen het op tegen Manchester City. Club Brugge ontloopt al een klepper.

De UEFA schetst nog eens de procedure van de loting, waarbij clubs van hetzelfde land of dezelfde groep niet tegen elkaar kunnen uitkomen. Het is dus even wachten op de start.

De spelers van Club Brugge zitten klaar voor de loting.

Club-supporters kiezen voor Tottenham. Een sprekende affiche tegen Real Madrid? Voor de supporters van Club Brugge hoeft het (nog) niet. Op de clubwebsite kozen de meeste blauw-zwarte fans voor een 1/8e finale tegen Tottenham (37,9 %). Ook Benfica (22,1 %) is een vaak gekozen tegenstander. Chelsea, Bayern München, Manchester City, Napoli en Real Madrid zien ze liever niet uit de potten komen.

Clubs van dezelfde federatie kunnen niet op elkaar botsen in de 1/8e finales. Club heeft procentueel dus meer kans om Bayern München te treffen dan Benfica.

Wim De Coninck: "Benfica niet onderschatten". De Sporza-surfer zet Benfica op 2, maar Pickx Sports-analist Wim De Coninck waarschuwt voor de Portugezen. "Benfica mag je zeker niet onderschatten. Het is al 23 wedstrijden ongeslagen dit seizoen," weet De Coninck. "Samen met Napoli is Benfica de grote revelatie van de groepsfase. Dat zijn 2 teams die je op dit moment niet wilt treffen. Mijn gevoel zegt: doe nu maar Chelsea of Tottenham."



"Samen met Napoli is Benfica de grote revelatie van de groepsfase. Dat zijn 2 teams die je op dit moment niet wilt treffen. Mijn gevoel zegt: doe nu maar Chelsea of Tottenham."

Champions League POLL: U hoopt op Tottenham of Benfica voor Club Brugge

Tottenham of Benfica voor Sporza-surfer. In een poll op onze website maakten bijna 41.000 surfers hun favoriete tegenstander voor Club Brugge kenbaar. Bijna 30 procent van de stemmers hoopt op Tottenham, Benfica is de nummer 2 met 21 procent van de stemmen. Napoli en Real Madrid, allebei 8 procent, zijn de 2 ploegen die de Sporza-surfers liefst mijden.



Napoli en Real Madrid, allebei 8 procent, zijn de 2 ploegen die de Sporza-surfers liefst mijden.