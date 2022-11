Bayern-doelman Manuel Neuer: "Al 3x geopereerd aan mijn gezicht door huidkanker"

De 36-jarige Manuel Neuer deed de onthulling tijdens de lancering van een lijn verzorgingsmiddelen, samen met de Duitse toptennisster Angelique Kerber.

"We hebben allebei een zeer persoonlijke geschiedenis als het gaat om huidziekten", zei Neuer. "In het geval van Angelique gaat het om zongerelateerde hyperpigmentatie en in mijn geval om huidkanker in mijn gezicht, waaraan ik al 3 keer moest worden geopereerd."

Neuer ligt al enkele weken in de lappenmand met een schouderblessure, maar zijn rentree is nakend. De Duitse international heeft deze week de trainingen hervat. Zijn deelname aan het WK zou niet in gevaar zijn.