Slechts 1 op 4 voor Spanje in CL-groepsfase: "Spaanse voetbal zit in neerwaartse spiraal"

Slechts 1 op 4: dat is het verdict voor de Spaanse clubs in de Champions League. Eén speeldag voor het einde van de poulefase is nu al duidelijk dat alleen Real Madrid erbij zal zijn in de 1/8e finales. "Het Spaanse voetbal zit in een neerwaartse spiraal", zegt voetbalcommentator en La Liga-kenner Michael Van Vaerenbergh.

Dat Atletico, Barcelona en Sevilla er al na de groepsfase uit zouden liggen, hadden maar weinigen durven te voorspellen bij aanvang van het kampioenenbal. "In een poule met Club Brugge, Leverkusen en Porto had ik Atletico zelfs op één", geeft Michael Van Vaerenbergh toe. "Het seizoen van Atletico is er eentje met ups en downs. Atletico is óf verschrikkelijk slecht óf ze stijgen boven zichzelf uit. Al te vaak moeten ze rekenen op een flits. En de jongste weken is het gewoon heel slecht." "Vorig seizoen hadden ze misschien ook wat geluk. Dat hebben ze nu niet aan hun kant. Al mag dat ook geen excuus zijn."

In Europa hebben we gezien hoe Barcelona de ziektes van vorig seizoen nog niet afgeschud heeft. Michael Van Vaerenbergh

"Barcelona doet het wel goed in de eigen competitie, maar in Europa hebben we gezien hoe ze de ziektes van vorig seizoen nog niet afgeschud hebben", gaat Van Vaerenbergh voort. Getuige daarvan was gisteren de 0-3-thuisnederlaag tegen Bayern. "Na de 0-2 scandeerde de fans al de naam van Messi. Sinds de Argentijn vertrokken is bij Barça hebben ze in de Champions League alleen maar tegen de kleintjes gewonnen." "In de moderne tijd heeft Barcelona slechts 3x de groepsfase van de Champions League niet overleefd: het jaar vóór Lionel Messi en de 2 seizoenen sinds hij er weg is."

Yannick Carrasco mist de penalty die Atletico nog in de Champions League had kunnen houden.

"Neerwaartse spiraal"

Hoe wordt er in de Spaanse pers gekeken naar het fiasco in de Champions League? "Daar lag de nadruk vooral op de Atletico-Leverkusen, met een ontknoping die je niet kunt verzinnen", weet Michael Van Vaerenbergh. "Maar de hoop in de media is toch nog altijd dat Real Madrid opnieuw de Spaanse eer hoog zal houden. Ik denk dat ze wel realistisch genoeg zijn om te beseffen dat Real er echt bovenuit steekt, ook zonder geweldig voetbal te spelen." "Het is wel te weinig geweest, afgezien van Real. Dat weten ze in Spanje ook wel. Al denk ik dat het verwachtingspatroon sowieso al wel wat lager was. Sevilla is ondanks het aanwezige talent zwak. Van Barcelona had ik wel gedacht dat ze het moeilijk zouden krijgen, al had ik ze wel sterker verwacht dan Inter."

