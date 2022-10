Courtois opvallend scherp voor ploegmaats na nederlaag: "We stonden gewoon te slapen"

"Kijk, Leipzig scoorde uit de eerste corner. Dan is het niet mogelijk dat ze ook uit de tweede scoren. Als doelman zie je aan de duels wanneer je niet in de wedstrijd zit."

De Rode Duivel toonde zich bij de lokale rechtenhouder kritisch voor de prestatie van zijn ploeg. "We stonden gewoon te slapen op het veld", begon de doelman. "Zonder intensiteit of agressiviteit. Nochtans had de coach ons hiervoor gewaarschuwd, maar toch liep het mis."

Dankzij Thibaut Courtois - een van de weinige Madrilenen met een voldoende in de Spaanse kranten - viel de score niet groter uit. En dus had de geboren winnaar recht van spreken achteraf.

Een straf reeksje is niet meer. Na bijna een half jaar en 21 matchen incasseerde Real Madrid nog eens een nederlaag. Verrassend hoe zielloos de Koninklijke zich dinsdag liet aftroeven in Leipzig.

En het betoog van Courtois ging nog even voort. "Een slechte dag kan altijd eens gebeuren, zeker als je veel matchen op korte tijd speelt. Alleen moet er altijd intensiteit zijn. Als dat niet lukt, zitten er genoeg jongens op de bank."



De clubwatchers ter plaatse noteerden de quotes van Courtois gretig mee. En legden die een halfuurtje later in de perszaal ook voor aan trainer Carlo Ancelotti. Diens wenkbrauw ging even de lucht: "Heeft Thibaut gezegd dat we intensiteit misten? Dat is zijn mening."

Om vervolgens filosofisch te besluiten: "Je leert meer uit één nederlaag dan uit 10 zeges."