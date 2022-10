Records, punten en centen: waarom Club Brugge toch nog voluit moet gaan

Club Brugge is al zeker van de kwalificatie voor de 1/8e finales van de Champions League. Toch gaat het best nog vol gas in zijn laatste twee groepswedstrijden. Waarvoor speelt Club dan precies? Een overzicht.

Groepswinst en gunstigere loting

Club Brugge kan de tweede Belgische ploeg worden die een groep wint in de Champions League sinds de oprichting in 1992. Enkel Anderlecht deed hen dat al voor in het seizoen 2000-2001.



Niet alleen gaat het om het prestige van een groepswinst - op zich al een straffe prestatie voor een Belgisch team -, maar ook om de loting voor de 1/8e finales. Als groepswinnaar is Club daar reekshoofd en ontloopt het waarschijnlijk kleppers als Manchester City, Bayern München en Real Madrid. (lees voort onder de foto)

Op recordjacht?

De knappe CL-campagne van Club Brugge kan een nóg mooier plaatsje in de geschiedenisboeken krijgen. Sowieso is het nog maar het derde Belgische team dat de groepsfase van het kampioenenbal overleeft, na eerder Anderlecht en AA Gent.



Paars-wit won zijn groep met 12 punten, de Buffalo's eindigden tweede met 10 punten. Aan dat aantal zit Club ook al, maar het kan dus nog de 12 punten van Anderlecht evenaren of zelfs verbeteren. Het Belgische puntenrecord in de groepsfase staat dus op het spel. Daarnaast kan Club Brugge het enige team worden uit pot 4 - grote landen uitgezonderd - dat zijn groep weet te winnen sinds Apoel Nicosia in 2011-2012. Tussendoor deden ook Malaga en RB Leipzig dat, maar zij vallen onder de top 5 landen. Maar het kan nog straffer.



Simon Mignolet verblufte de wereld al met zijn schitterende prestaties op het hoogste niveau dit seizoen. De doelman, en bij uitbreiding heel Club Brugge, kunnen nog hogere ogen gooien en bij de top in de CL-geschiedenis terechtkomen.

Nooit eerder wist een team de nul te houden in alle zes zijn groepswedstrijden. Het record voor minste aantal tegendoelpunten in een groepsfase wordt door een tiental topclubs gedeeld en staat op één tegendoelpunt. Club Brugge kan zich in een rijtje scharen tussen onder andere Barcelona, Manchester United en Liverpool.

Geen slecht gezelschap om naast te staan in de geschiedenisboeken, toch? Als Simon Mignolet geen enkel doelpunt meer incasseert, mag hij zichzelf écht op de borst kloppen. Dan worden al die grote namen in één klap uit de boeken gewist en heet de enige recordhouder Club Brugge.

Er staat dus zéker nog wat op het spel in de komende Champions League-duels.

Punten voor de coëfficiënt sprokkelen

De o zo belangrijke plaats van ons land op de coëfficiëntenranking speelt uiteraard ook opnieuw mee. Club sprokkelde al 3.200 punten dit seizoen en kan er daar nog eens 0.600 bijdoen per overwinning of 0.200 per gelijkspel. In totaal kan het dus nog voor een mogelijke bonus van 1.200 punten zorgen. Daarmee zou België een grote stap zetten richting de achtste plaats van Schotland in de rangschikking. En dus ook een stap naar betere Europese tickets in de toekomst. Ook voor zijn eigen clubcoëfficiënt kan Club nog belangrijke punten verzamelen. Bij toekomstige lotingen een belangrijke troef om in hogere potten ingedeeld te worden.

De kassa spijzen