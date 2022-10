Vandenbempt waarschuwt concurrentie voor hoge vlucht Club Brugge: "Ik zou mijn hart vasthouden"

Na ieder groot succes komt de vraag weer boven: is Club Brugge het Bayern München van België geworden? CEO Vincent Mannaert schudde gisteren het hoofd, wijzend naar de huidige competitiestand, met Club op een gedeelde 3e plaats.

Peter Vandenbempt lacht eens: "Dat is natuurlijk maar een momentopname. Ook Bayern steekt er niet het hele seizoen met kop en schouders bovenuit. Dat is eveneens het geval in andere landen, waar clubs met meer geld onmogelijk altijd 1e kunnen eindigen."

"Toch moeten we het niet alleen hebben over het financiële", vindt onze analist. "Want Club heeft ook structureel een stevige organisatie neergezet. Die wordt gestuwd door middelen die elke dag toenemen. De concurrentie moet daarom op zijn hoede zijn voor de steeds hogere vlucht die blauw-zwart neemt."