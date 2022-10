Champions League voor Anderlecht... in het futsal: "Mooie naam tussen Barcelona en Benfica"

Bij de hoofdmacht is het momenteel een verre droom, maar in het futsal treedt Anderlecht vanavond aan in de Champions League. Meer nog, in zijn gloednieuwe zaal mag het zijn main round groep hosten. "Het futsal begon als een hobby, die volledig uit de hand is gelopen tot een profclub."

De Champions League-hymne zal er niet te horen zijn, maar de gedachte is al veel. Opnieuw CL-voetbal voor Anderlecht, zij het in het futsal. Vorig jaar maakte Anderlecht bekend dat het futsalploeg Halle-Gooik zou overnemen, die voortaan door het leven gaat als RSCA Futsal. Het verhaal van de club leest een beetje als een sprookje. Ze startte een vijftiental jaar geleden in de laagste provinciale afdeling onder de naam Gooik-Neigem. Bijna elk jaar speelde het kampioen en zo klom het heel snel op tot de nationale reeksen. In 2011 volgde een naamsverandering naar Asse-Gooik, enkele jaren later werd het Halle-Gooik. Nu speelt diezelfde ploeg onder de naam RSCA Futsal op het hoogste Europese toneel.

We zijn sportief zo snel gegroeid dat de omkadering niet kon volgen. Lieven Baert, algemeen manager RSCA Futsal

Clubicoon Lieven Baert, nu algemeen manager en in het prille begin nog speler, maakte het allemaal vanop de eerste rij mee. "Het begon als een hobby, die volledig uit de hand is gelopen. We wilden steeds doorduwen om te kijken hoe ver we konden raken."

The sky is the limit dus, "maar we hadden niet verwacht dat the sky zo hoog ging zijn", herinnert Baert zich. "We zijn blijven groeien, sportief zelfs zo snel dat de omkadering niet kon volgen."

Host van de "groep des doods"

Ook op de Europese ranking klom de club heel snel op. Ze kwam al vaker in actie in de Champions League en kruiste daar al de degens met topclub Barcelona. "We zagen toen dat zij afkwamen met een eigen kok, begeleiders voor de reis, enzovoort. Allemaal mensen met een specifieke rol in de omkadering. Wij deden het toen nog met een en dezelfde persoon die meerdere zaken regelde." En nu mag RSCA Futsal zelf gastheer spelen voor de main round van de Champions League. "We hebben een aanvraag ingediend en de UEFA gaf ons het vertrouwen met onze nieuwe zaal. Zo hebben we het nipt gehaald voor Parijs, waar een zaal voor 8000 mensen is."

In de andere groepen waren we met de vingers in de neus doorgegaan. Lieven Baert, algemeen manager RSCA Futsal

"Alleen is het jammer dat we net zulke sterke tegenstanders geloot hebben", blikt Baert vooruit. Palma Mallorca en Kairat Almaty staan beide in de top 5 van Europa, dus je mag gerust spreken van een "groep des doods".

"De voorzitter van het Kazakse Almaty vliegt zelfs met zijn privéjet hierheen", weet Baert. Aan geld geen gebrek dus bij de eerste tegenstander van RSCA morgenavond.

"Maar we zijn echt wel een hele sterke ploeg. Ik durf te zeggen dat we in de andere groepen ons met de vingers in de neus plaatsen voor de volgende ronde, dus het is echt pech hebben."

De keuze voor Anderlecht: "Blijft grote naam in Europa"

Sinds dit seizoen gaat de club door het leven als RSCA Futsal. De naam Anderlecht is wat van zijn grandeur verloren de laatste jaren, maar Baert heeft nog geen spijt van die keuze. "Het was de volgende stap die we nodig hadden in onze groei, onder andere van onze omkadering. Als deze trein langskomt, moet je erop stappen." "Onze jeugdwerking was al goed, maar krijgt nog een boost door de naam Anderlecht. En zeker bij de elite merk je dat spelers zich sneller aangetrokken voelen tot een club met die naam."

We hebben geen spijt van onze keuze voor Anderlecht, het was de volgende stap die we nodig hadden in onze groei. Lieven Baert, algemeen manager RSCA Futsal

Ook om de interesse van (voetbal)supporters te wekken helpt een naam als Anderlecht. "In Europa blijft dat een grote naam, terwijl bijna niemand weet wie of wat Halle-Gooik is. In het futsal staat Anderlecht dan goed tussen namen als Barcelona, Sporting Lissabon en Benfica", vindt Baert.

En zeker de Anderlechtsupporter aanspreken, op zoek naar succes in Europa, kan positief uitpakken. De futsaltempel van RSCA ligt niet ver van het Lotto Park, dus de stap is snel gemaakt.

Mix van Belgen, Kroaten, Serviërs en Brazilianen

De selectie van RSCA Futsal bestaat - als enige in België - volledig uit profspelers en is een mix van internationals uit onder andere België, Kroatië, Servië en Brazilië. "Die mix van nationaliteiten zie je bij alle futsalploegen terug, vooral met veel Brazilianen. Kairat Almaty combineert bijvoorbeeld hun eigen Kazakse spelers ook met Brazilianen", zo analyseert Baert.

We hebben geen ideale voorbereiding gehad door een zware kalender. Lieven Baert, algemeen manager RSCA Futsal

Wat is het doel van RSCA in deze Champions League? "We willen zeker de elite round halen, ook al hebben we geen ideale voorbereiding gehad door een zware kalender", haalt Baert aan.

Om die elite round te halen moet Anderlecht in de top 3 in zijn groep van 4 eindigen. "Al zouden we liefst in de top 2 eindigen om zo een zware tegenstander te vermijden in de elite round." Te beginnen dus met de confrontatie tegen de Kazakken met de privéjet deze avond.

Livestream op Sporza:

Alle groepswedstrijden van RSCA Futsal in de Champions League zijn via livestream mét commentaar te volgen op deze website. Op 26, 27 en 29 oktober speelt Anderlecht telkens om 20u30.