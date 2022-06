VIDEO: Halle-Gooik kroont zich voor de 6e keer tot Belgisch kampioen futsal

Halle-Gooik won vrijdag in de tweede finalematch met 6-3 van Antwerpen. Het had eerder de eerste confrontatie ook al gewonnen, met 3-4 in Antwerpen.



De titel is zo binnen voor de Vlaams-Brabantse club, die vanaf volgend seizoen als RSCA Futsal voortgaat.



Het team pakt dit seizoen de dubbel, na de bekerzege eind april tegen Charleroi (6-3). Halle-Gooik veroverde eerder de titel in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.