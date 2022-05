Futsal Flames overleven de eerste groepsfase van de EK-voorronde 2023

clock 16:31

16 uur 31. België plaatst zich voor de volgende ronde. Na een spannende wedstrijd hebben de Belgische vrouwen in hun laatste groepsmatch dan toch afstand kunnen nemen van gastheer Gibraltar. Op een vijftal minuten van het einde stond het nog 4-4, maar dankzij goals van Gomboso (haar 3e) en Drumont wonnen de Flames alsnog met 4-6. De Belgen sluiten de groepsfase zo af zonder nederlaag. Enkel wanneer Slovakije met meer dan 11 goals verschil wint tegen Moldavië zijn de Belgen geen groepswinnaar, maar dan stoten ze wel nog door als een van de beste tweedes. In de volgende ronde wordt België ingedeeld in een groep met Spanje, Finland en Zweden. Het toernooi vindt van 18 tot 23 oktober plaats in Finland en enkel de 4 groepswinnaars plaatsen zich voor het eindtoernooi in maart 2023. .