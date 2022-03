Opmerkelijk: zaalvoetbalploeg FP Halle-Gooik fuseert met Anderlecht

Twee recordkampioenen bundelen de krachten: Halle-Gooik, de Europese topclub in het futsal, schrijft een nieuwe verhaal onder de naam RSCA Futsal. "We starten samen een nieuw en ambitieus verhaal", klinkt het.

Halle-Gooik droomde er al langer van om in de paars-witte kleuren te spelen en die opmerkelijke fusie is nu rond. De zaalvoetbalploeg wordt een deel van topclub Anderlecht en zal ook onder die naam spelen. "Een samenwerking stond in de sterren geschreven. Beide clubs delen een sterke lokale fanbase. En ook sportief en commercieel delen de clubs steile ambities", klinkt het bij Anderlecht.

RSCA Futsal zal in het topsportcentrum Belleheide in Roosdaal spelen, dat momenteel nog in aanbouw is. De club zal ook de uitbating van het complex op zich nemen. Anderlecht slaat ook de handen in elkaar met RSCA Futsal voor een jeugdwerking, om meer Belgen op het hoogste niveau te krijgen. De jeugd van Anderlecht zal één training per week in zaal afwerken. Vanaf hun 12 jaar moeten ze dan kiezen tussen veldvoetbal en futsal.

"Ons hart kleurde altijd al paars-wit"

"Futsal is een discipline in volle commerciële ontwikkeling", zegt Peter Verbeke, CEO van Anderlecht. "Met RSCA Futsal staat nu een club in de steigers die het opleiden van talent vooropstelt, de sport in België naar een volgend niveau wil stuwen en de Europese top wil ambiëren." Ook Lieven Baert, manager van Halle-Gooik, is tevreden. "De samenwerking met de recordkampioen is de doorstart van een nieuw en ambitieus hoofdstuk. Ons hart kleurde altijd al paars-wit. Het is een voorrecht om nu deel uit te maken van deze fantastische club en samen nieuwe successen waar te maken.”

Halle-Gooik kroonde zich van 2014 tot 2019 vijf keer op rij tot Belgisch kampioen futsal. In dezelfde periode veroverde het ook vier keer de Beker van België en won het drie Supercups. Ook dit jaar ligt het ongeslagen op titelkoers.

Ook in Europa is de club een gevestigde waarde. Het staat de afgelopen jaren onafgebroken in de top 10 van de UEFA Futsal Club-ranking en neemt bijna jaarlijks deel aan de Champions League.