Imke Courtois speelt deze week EK Futsal: "Als we beter willen worden, is professionalisering nodig"

Van vandaag tot zaterdag spelen de Futsal Flames de Main Round van het EK in Finland. De Final Four halen, is wellicht iets te hoog gegrepen, maar boegbeeld Imke Courtois legt bij Sporza uit dat het zaalvoetbalproject bij de vrouwen in korte tijd stappen heeft gezet. "Al hebben we toch nog een lange weg te gaan."

In tegenstelling tot de Red Flames, de nationale vrouwenploeg in het veldvoetbal, bestaan de Futsal Flames nog maar héél recent. "Ik ben 4 jaar geleden in een project gestapt dat nog in zijn kinderschoenen stond", vertelt Imke Courtois. "Futsal was voor mij toen ook relatief nieuw. Eigenlijk is het een totaal andere sport dan het veldvoetbal (waar Courtois ook international was, red)." "Ik vond die wedstrijden zo leuk dat ik het ben blijven doen. Ondertussen hebben we bij FT Antwerpen een extra vrouwenploeg opgericht om meer matchritme op te doen en te werken op automatismen. Dat is ook nodig om fit te blijven, want het is enorm intensief." Naast de snelheid en intensiteit spreekt vooral de tactiek in het futsal Courtois aan. "Ik kan uren over spelfases praten met de trainers. Je zou denken dat veel op intuïtie gebeurt, maar het draait vooral rond looplijnen, ruimte creëren en timing. Als één iemand verkeerd loopt, gaat het al mis. Het is een beetje snelschaken in het voetbal."

"We zijn de underdog in onze groep"

België speelt op de Main Round van het EK tegen Spanje, gastland Finland en Zweden. Een zware opdracht, want enkel de groepswinnaar stoot door naar de Final Four.



"We hebben nu voor de tweede keer de laatste 16 gehaald - dat was ook onze ambitie, maar nu komen we wel uit tegen landen die een stuk verder staan dan wij." "Spanje bijvoorbeeld. Die ademen futsal, hebben alleen maar professionals. Van Finland hebben we vorig jaar nog met 3-0 verloren, maar toen zat er wel meer in. Tegen Zweden speelden we 4 jaar geleden al. We verloren met 6-4, maar hadden veel blessures." "Het is dus duidelijk dat we de underdog zijn in onze groep. Vooral omdat wij als futsalland nog een lange weg te gaan hebben."

Nood aan professionalisering

De professionalisering bij de concurrentie steekt schril af met hoe er momenteel in België gewerkt wordt. "Je moet natuurlijk ergens beginnen, maar het is wel de bedoeling dat we die toplanden niet nog verder laten uitlopen. Wij doen dit niet 'voor de lol', maar willen effectief beter worden." "Voor alle duidelijkheid: er zijn al belangrijke stappen gezet. Zo trainen we sinds dit jaar maandelijks met de nationale ploeg in Leuven. Alleen laat je speelsters van over het hele land komen, maar betaal je hen geen kilometervergoeding." "Dat voelt aan als een gebrek aan respect. Het gaat tenslotte over onkosten, niet eens over een dagvergoeding of premies." Als analiste is Courtois een gevestigde naam, maar toch heeft ook zij het moeilijk om dingen in beweging te zetten. "Ik probeer al 3 jaar bij de juiste persoon te geraken om dit te bespreken." "Vanuit mijn periode bij de Red Flames weet ik dat als je effectief beter wil worden, je ervoor moet zorgen dat de omkadering professioneel is. Je hoort niet te vechten voor een onkostenvergoeding."

