Wouter Vrancken: "Ik zei nog al lachend tegen Steven Defour: "Nu is het aan jou""

Wouter Vrancken (43) is de succesprofessor van Racing Genk, Steven Defour (34) is voorlopig de wonderdokter van KV Mechelen. Tot eind vorig seizoen zetten ze samen de lijnen uit bij Malinwa, vrijdag staan ze tegenover elkaar in de competitie. "Of ik Steven te veel geleerd heb? Dat weet ik niet", gniffelde Vrancken in De Tribune.