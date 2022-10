Steven Defour na succesvol debuut als coach: "Ik kan alleen maar trots zijn"

"We hebben getraind op een aantal nieuwe dingen, maar er was niet veel tijd om die in te passen. Niet alles liep perfect, dat kan ook niet. Tijdens de rust hebben we wat zaken aangepast en in de 2e helft liep het beter."

Met 2 doelpunten in de laatste 20 minuten trok KV Mechelen het laken naar zich toe tegen Standard. "Voor de rust zat er iets te veel afval in ons spel", vond Steven Defour.

Hoe wil de nieuwe trainer zijn team nog meer kneden? "Ik ben een coach die zijn wil wil opleggen aan de tegenstander. Hoe we dat precies gaan invullen, zullen jullie de komende weken zien. Ook defensief moeten we ons mannetje kunnen staan. Ik denk dat deze match daar al een goed voorbeeld van was."

"In balbezit liep nog niet alles even goed, maar ik ben wel een tevreden trainer. Deze overwinning smaakt fantastisch. Het was belangrijk om er een goeie mentaliteit in te krijgen. Mijn spelers hebben gevochten voor elke meter grond. Ik kan alleen maar trots zijn als coach."

"Of dit een kantelpunt kan zijn? Dat denk ik wel. De supporters hebben vandaag al een geweldige mentaliteit gezien, met een ploeg die er altijd voor wil gaan. Dat was het belangrijkste. Het voetbal zal er wel bij komen. Dat hebben we nu al bij momenten gezien."